رغم الخروج من الكأس.. هالاند يُحقق أرقامًا قياسية تاريخية مع دورتموند

لا يتوقف عن التسجيل..

أحرز إيرلينج هالاند هدفًا خلال هزيمة فريقه بوروسيا دورتموند على يد فيردر بريمن بثلاثة أهداف لاثنين وبالتبعية إقصاء كتيبة لوسيان فافر من دور الـ16 لبطولة كأس ألمانيا.

وعلى الرغم من الهزيمة، لكن هالاند استمر في صناعة التاريخ رفقة دورتموند الذي انضم إليه فقط في الشتاء الماضي ويخوض معه المباراة الرابعة.

الدولي النرويجي أحرز هدفًا في كل مباراة افتتاحية له في كل البطولات هذا الموسم، سواءً كان في دوري أبطال أوروبا مع سالزبورج، أو الدوري الألماني مع دورتموند أو الكأس أيضًا.

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هذا هو الهدف الثامن لهالاند خلال 4 مباريات خاضها بالقميص الأصفر، ليكون اللاعب الأول في التاريخ الذي يحرز هذا الكم الكبير من الأهداف خلال هذا العدد المحدود من المشاركات.

وأصبح معدل أهداف هالاند مع دورتموند هو هدف في كل 22 دقيقة، مما يُبرز القيمة الفنية الكبيرة لابن الـ19 ربيعًا.

في الوقت نفسه، فإن الهدف الثاني لدورتموند والذي أتى عبر جيوفاني رينا قد كتب للاعب تاريخًا كبيرًا، حيث أصبح أصغر من سجل في تاريخ بطولة كأس ألمانيا عن عمر 17 عامًا و82 يومًا.

يذكر أن دورتموند افتتح الدور الثاني من البوندسليجا بثلاثة انتصارات بأداء رائع، بينما يُعاني بريمن الذي يتواجد في المركز السادس عشر بدوامة الهبوط، لكن هذا لم يعكس ما قُدِّم من أداء خلال المباراة على الإطلاق.