رغم الثلاثية .. بنزيما حزين على الفرصة الضائعة أمام تشيلسي!

ترك الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني بصمته على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال مواجهة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بنزيما قاد ريال مدريد للفوز على تشيلسي بنتيجة 3-1، بعد أن سجل الفرنسي الدولي كل أهداف الملكي في المباراة.

وافتتح بنزيما التسجيل في الدقيقة 21 من ضربة رأس، وبعد ثلاث دقائق فقط أضاف الهدف الثاني بالكيفية ذاتها، وفي الدقيقة 46 استغل خطأ الحارس السنغالي إدوارد ميندي ليسجل الهدف الثالث.

وبعد المباراة، لم يخف بنزيما رضاه عما قدمه في المباراة بشكل خاص، وبأداء الفريق في المجمل.

ماذا قال بنزيما؟

وفي تصريحات لقناة "كنال بلس" الفرنسية قال بنزيما: "لقد خضنا مباراة كبيرة بالكامل، ضد باريس لعب 15 أو 20 دقيقة في النهاية بشكل جيد للغاية، لكن هنا ظهرنا من أول إلى آخر دقيقة مع الرغبة في اللعب والفوز".

وأضاف: "أظهرنا أننا يمكننا لعب مثل هذا النوع من المباريات، وأظهرنا أن ريال مدريد موجود وأننا ننمو".

وتابع: "تسجيل هدف جيد، لكن إذا تمكنت من تسجيل هدفين أو ثلاثة فإن ذلك أفضل، أنا سعيدًا جدًا، ولكن ليس فقط من أجل الأهداف، كانت هناك رغبة وحركة وامتلكنا الكرة وضغطنا من الأمام في بعض الأحيان".

بنزيما لم يتمكن من اختيار هدفه المفضل من بين الثلاثة أهداف التي سجلها مساء الأربعاء.

وقال عن ذلك: "الأهداف مهمة، الثاني تميز بدقة التوجيه بالرأس، والثالث تميز بالضغط، لكن ما زلت أفكر قليلًا في فرصة الشوط الأول حين كان يمكنني تسجيل الهدف الثالث، حين يكون لدي فرصة يجب أن أسجل".

واختتم بنزيما: "إنها ليلة ساحرة أخرى مثل آخر مرة في سانتياجو برنابيو ضد باريس، دخلنا الملعب لنظهر أننا ريال مدريد، كل شيء سار بشكل جيد من البداية إلى النهاية".

ما الإشادة التي تلقاها بنزيما من أنشيلوتي؟

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بأداء بنزيما.

وقال: "لقد لعب الفريق بشكل جيد للغاية، كان الأداء جيدًا جدًا، أظهرنا أننا شجعان وأظهرنا شخصيتنا".

وأضاف: "أنهينا فقط الشوط الأول من المواجهة، نريد امتلاك نفس النهج في الإياب، لكنك لا تعرف أبدًا كيف ستكون الأمور، الأمور ما زالت مفتوحة، ومع إلغاء قاعد الهدف خارج الأرض، سيكون لدى تشيلسي فرصة".

وتابع: "كريم بنزيما يتحسن كل يوم مثل النبيذ الجيد، إنه قائد للفريق ويظهر ذلك دائمًا".

واختتم أنشيلوتي: "أعتقد أن هذا هو الفارق الأكبر، إنه يظهر شخصيته أكثر، ويعرف أنه مهم جدًا بالنسبة لنا، وهو مثال يحتذى به للجميع".

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