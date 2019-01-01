رغم التعاقد معه - الشمراني لا يحق له المشاركة مع اتحاد جدة

صاحب الـ35 عامًا ارتدى قميص النمور كلاعب هاوٍ

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يُحرم اتحاد جدة السعودي من خدمات مهاجمه الجديد ناصر الشمراني، بعد التعاقد معه اليوم الثلاثاء، كلاعب هاوٍ.

اللاعب وقع على عقود ارتدائه قميص النمور حتى نهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

ووفقًا للوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم فإن اللاعب الهاوي لا يحق له المشاركة مع فريقه الجديد إلا بعد مرور 30 يومًا من آخر مباراة شارك بها مع فريقه السابق.

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وشارك الشمراني في مواجهة الشباب أمام الرائد في الرابع من فبراير الجاري، بالجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبذلك يحق له المشاركة مع العميد بداية من السابع من مارس المقبل.

وبحسب اللوائح يغيب المهاجم صاحب الـ35 عامًا عن المشاركة مع الاتحاد في المباراتين المقبلتين أمام الهلال والأهلي بالجولتين 21 و22 من الدوري.

المهاجم رحل مؤخرًا عن صفوف الشباب، بعد فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي، إثر عدم اعتماد الجهاز الفني عليه بقيادة ماريوس سوموديكا.

وخلال الموسم الجاري، شارك الشمراني في 20 مباراة بالدوري والكأس، سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع أربعة آخرين.