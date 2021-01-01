رغم التشكيك في قدراته قبل مواجهة بايرن ميونخ .. ماذا قدم محمد هاني أمام البافاري؟

محمد هاني قدم مستوى طيب أمام بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية

تعرض محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي لموجة من التشكيك في مستواه قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز البافاري على القلعة الحمراء.

بايرن ميونخ حقق الفوز بهدفين دون رد في لقاء ظهر فيه الأهلي ندًا قويًا في النصف الثاني من المباراة، ولكن لم يحالفه الحظ في الوصول لشباك بطل دوري أبطال أوروبا.

رغم حديث رواد السوشيال ميديا على المواجهة الصعبة لمحمد هاني في لقاء بايرن ميونخ قبل المباراة، خاصًة وأنه سيواجه كلًا من ديفز وكومان لاعبا الفريق الألماني، إلا أن اللاعب قدم مستوى طيب في المباراة.

إشادة كبيرة بمحمد هاني عقب اللقاء، بعد نجاحه في حماية الجبهة اليمنى لفريق الأهلي بالمباراة، وتقديم مستوى ممتاز، ليكون أحد أبطال المباراة بجانب محمد الشناوي.

محمد هاني الذي لعب دقائق المباراة كاملة، حقق نسبة تمريرات 75 % ، وأرسل 3 عرضيات منهم واحدة ناجحة، في ظل عدم الاندفاع الهجومي للفريق خلال المباراة.

وعلى المستوى الدفاعي، حقق محمد هاني في محاولات لقطع الكرة في اللقاء نسبة 100% ، وهي وصلت لـ5 مرات، ونجح في تشتيت الكرة في مناسبتين وتصدى لأحد كرات الخصم، بجانب استلام الكرة في 31 مرة بنسبة 100%.

ويعد محمد هاني في الوقت الحالي، من أهم عناصر منتخب مصر والأهلي، ويعطيه الجهازين الفنيين الكثير من الثقة خلال الفترة الماضية.