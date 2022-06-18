رغم التحسن الاقتصادي ..لا بديل عن رحيل دي يونج عن برشلونة في الصيف!

كل الطرق تؤدي إلى مغادرة فرينكي دي يونج

يطمح نادي برشلونة في تحصيل 600 مليون يورو خلال الصيف الجاري قبل التعاقد مع أي صفقة بصورة رسمية.

النادي الكتالوني لديه قائمة مصغرة يسعى لضمها إلى "كامب نو" في سوق الانتقالات الصيفية الجارية وعلى رأسها روبرت ليفاندوفسكي، كوندي، كوليبالي، برناردو سيلفا، سيزار أثبيليكويتا وماركوس ألونسو.

ولكن برشلونة لن يستطيع التعاقد مع أي صفقة وتسجيلها في الدوري الإسباني قبل جمع مبلغ من المال قبل 31 يوليو المقبل، وهو ما يفتح الباب لمغادرة فرينكي دي يونج، كما علم "جول دوت كوم".

ما هي خطة برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

حصلت إدارة برشلونة على موافقة الجمعية العمومية بشأن بيع ما يصل إلى 49.9% من العلامة التجارية للنادي بجانب 25% من حقوق البث التلفزي وهو ما قد يمنح النادي ما يقرب من 600 مليون يورو عوائد إضافية.

لكن هذه الأموال ليست كافية لجعل برشلونة فريقًا غنيًا قادر على استقطاب اللاعبين بسهولة، لكنّه سيحل الكثير من الديون التي يعاني منها النادي والتي وصلت الموسم الماضي إلى 1.35 مليون يورو.

ولو نجح برشلونة في الحصول على أرباح تعادل هذه القيمة فلن يجد غضاضة في التعاقد مع فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن وتسجيلهم، ولكن بالطبع من الضروري بيع هذه النسبة من العلامة التجارية والبث التلفزي قبل 30 يونيو المقبل.

وبعد التحصل على دفعة مالية كبيرة، عليه تسوية أوضاعه وبيع عدد من اللاعبين – أبرزهم فرينكي دي يونج – لتصحيح الأوضاع المالية قبل 31 يوليو، وهو الموعد المحدد من رابطة الدوري الإسباني لتحديد سقف الرواتب للموسم الجديد.

هل بيع دي يونج هو الحل الوحيد لبرشلونة؟

برشلونة يحتاج للتخلص من لاعبين برواتب مرتفعة ويمكنهم تقديم عائد مادي جيد عن طريق بيعهم.

ويعتبر صاحب الـ25 عامًا هو الأمثل للحصول على أكبر عائد مالي من بيعه، كما أنّه يحصل على راتب مرتفع وبالتالي رحيله يعني خفضًا كبيرًا في سقف الرواتب.

إلا أنّ اللاعب أكد في أحدث تصريحاته أنّه لن يغادر برشلونة مشيرًا إلى إعجابه باهتمام عدة أندية بالتعاقد معه وعلى رأسهم مانشستر يونايتد، لكن لا يوجد أي خطة للتخلي عنه.

جدير بالذكر أنّ برشلونة يعمل على تجديد عقد جافي كما تعاقد مع بابلو توري وفي الطريق لجلب كيسييه مما يفتح الباب لرحيل الهولندي.

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