رغم التأهل لدوري الأبطال .. نيوكاسل يصدم جماهيره بميزانية غريبة للميركاتو!

الميزانية قد ترتفع بشرط وحيد

حالة من الصدمة تعيشها جماهير نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بسبب الميزانية التي تم الكشف عنها لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نيوكاسل ظهر بصورة مبهرة تحت قيادة المدرب إيدي هاو بالدوري الإنجليزي لموسم 2022/2023، وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعد احتلاله المركز الرابع بالبطولة.

ومع ذلك قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن نيوكاسل لن يكون لديه سوى حوالي 70 إلى 80 مليون جنيه استرليني للإنفاق خلال هذا الصيف، بعدما أنفق 250 مليون استرليني على صفقات جديدة في آخر 3 فترات انتقالات.

وتسببت هذه الأنباء في صدمة هائلة لدى جماهير نيوكاسل، بسبب القوة المالية الهائلة التي يملكها صندوق الاستثمار السعودي الذي استحوذ على النادي بشكل رسمي في أكتوبر 2021.

وفي الوقت ذاته أشارت "ديلي ميل" إلى أن هذه الميزانية قد تزيد بقليل في حالة بيع نيوكاسل لبعض اللاعبين، وسط احتمالات برحيل آلان سانت ماكسيمين وجاكوب ميرفي وبعض العناصر الأخرى.

يذكر أن نيوكاسل ارتبط بالتعاقد مع العديد من النجوم خلال هذا الصيف، ويأتي على رأسهم جيمس ماديسون صانع ألعاب ليستر سيتي، سكوت مكتومياني لاعب وسط مانشستر يونايتد ومويسيس كايسيدو نجم برايتون.