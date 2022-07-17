رغم التألق .. زيدان إقبال مرشح للخروج من مانشستر يونايتد

زيدان إقبال يرفض الإعارة وينتظر فرصة في الفريق الأول

كشف العراقي زيدان إقبال لاعب مانشستر يونايتد سر تألقه اللافت مع الشياطين الحمر خلال المعسكر التحضيري للشياطين الحمر، وتحدث عن مستقبله مع الفريق.

لاعب الوسط البالغ من العمر 19 عامًا ظهر بمستوى مبهر خلال مشاركته في مباراتي ليفربول وملبورن فيكتوري، اللذان لعبهما اليونايتد خلال المعسكر التحضيري في آسيا.

إقبال هو فعلياً سيكون لاعب خط الوسط الرابع تحت قيادة إريك تن هاج حيث فشل يونايتد في إحراز أي تقدم كبير مع صفقة فرينكي دي يونج لاعب برشلونة، ولا يملك النادي في خط الوسط إلا الثلاثي برونو فيرنانديز وفريد وسكوت مكتوميناي.

زيدان إقبال يشرح ما يفعله لإبهار تين هاج

وصرح اللاعب لصحيفة "مانشستر إيفننج نيوز" الإنجليزية: "لست متأكدًا إذا سنحت لي فرصة الخروج على سبيل الإعارة، فسأفكر في الإيجابيات والسلبيات، لكن من السابق لأوانه الآن أن نتحدث في هذا الأمر، وانظر إلى ما يخبئه المستقبل لي".

وأضاف: "لقد نشأت وأنا أحب هذا النادي لقد لعبت هنا منذ أن كنت في الثامنة أو التاسعة من عمري أن ألعب أمام 90 ألف شخص إنه شيء حلمت به اللعب هنا وضد ليفربول حتى في دوري أبطال أوروبا من الصعب وصف شعوري حينها".

وواصل: "أود فقط أن أشكر الجماهير على إظهار كل الحب والدعم لي مؤخرًا".

وقال عن كيفية إقناعه لتين هاج المدرب الجديد لمانشستر يونايتد: "منذ أن كنت صغيرًا، وأريد الكرة دائمًا هذه هي طريقتي في اللعب، ولقد قلت لنفسي قد تكون هذه هي الفرصة الوحيدة التي أحصل عليها في الفريق الأول لهذا أفعل فقط ما أفعله وسأحصل على ما أريده ولن أشعر بأي ندم سأحاول فقط بذل قصارى جهدي في أرض الملعب وترك الأمر لله".

وأختتم حديثه: "هناك بالتأكيد مشاعر جيدة حول الفريق إنه مدير جديد، لكن الأفكار التي قدمها لنا رائعه وحققنا نتيجتان جيدتان، الجميع سعداء في التدريب الجميع يعطي 100 في المائة وهو أفضل نوع من الأجواء".

يذكر أن زيدان إقبال جدد تعاقده مع الشياطين الحمر حتى يونيو 2025 مع خيار التمديد لعام آخر، وتفيد بعض التقارير إنه قد يخرج هذا الموسم معارًا إلى أحد أندية البريمييرليج.

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