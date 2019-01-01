رغم البداية المتواضعة .. جمهور أندرلخت يُعامل كومباني كالملك

بداية ليست جيدة

أحسن جمهور نادي أندرلخت البلجيكي، استقبال ابن النادي ومدربه الحالي فينثنت كومباني، في مباراته الأولى كمدرب للفريق، بعد رحيله عن ناديه السابق مانشستر سيتي.

وعاد النجم البلجيكي لناديه الأصلي لشغل منصب المدرب، وأيضًا لقيادة اللاعبين داخل أرض الملعب، وذلك بعد رحلة طويلة في الملاعب الألمانية والإنجليزية مع هامبورج ومانشستر سيتي استمرت قرابة العقد ونصف من الزمن.

وقبل مباراته الأولى مع الفريق ضد أوستند في افتتاح موسم الدوري البلجيكي 2019-2020، اُستقبل كومباني استقبال الملوك من قبل مشجعي ناديه، وتجلى ذلك في اللوحة الفنية الرائعة، التي ابتكرها عشاق النادي للنجم القديم الجديد في المدرج الخلفي لملعب "كونستنت فاندن ستوك".

وقام أحد المبدعين برسم صورة صاحب الـ33 عامًا على "اللوحة الفنية"، وكتب عليها "غادر كأمير وعاد كملك"، مع ذلك لم تكن النهاية مثالية في مباراته الأولى، التي شارك خلالها لمدة 90 دقيقة، بتعرض الفريق للهزيمة على يد ضيفه بنتيجة 2-1.

وتقدم أصحاب الأرض أولاً بعد مرور 13 دقيقة، بعدها بدقائق تعادل لأوستند رونالد فارجاس في الدقيقة 19، قبل أن يتكفل ساكالا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75، في حضور كومباني وكذلك زميله القديم في مانشستر سيتي سمير نصري، الذي خاض الشوط الثاني.

الجدير بالذكر أن أندرلخت سيواصل حملة البحث عن لقب الدوري الذي توج به جينك العام الماضي، بمواجهة روايال موسكرون على ملعبه يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الغائب عن زعيم الأندية البلجيكية -34 لقب دوري- منذ عام 2017.