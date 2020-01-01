رغم البداية المتعثرة .. هل يحقق النصر المعجزة ويتوج بالدوري السعودي؟

هل يستطيع النصر تحقيق الأمر غير المتوقع؟

بداية صعبة للغاية لفريق نادي النصر، ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعدما احتل الفريق المركز الخامس عشر "قبل الأخير"، بعد 10 جولات من البطولة، ولكن رغم ذلك، هل يستطيع العالمي تحقيق المعجزة ويتوج باللقب؟

النصر لم يحقق سوى انتصارين وتعادلين في 10 مباريات، ليخسر 6 مباريات، في أسوء انطلاقة له في تاريخه، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، ليبتعد خلال الثلث الأول من بطولة الدوري عن صدارة الترتيب.

15 نقطة هي الفارق بين النصر صاحب المركز الخامس عشر "قبل الأخير" برصيد 8 نقاط، والهلال المتصدر بـ23 نقطة، ويتبقى 20 جولة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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الـ20 جولة المتبقية، تعني 60 نقطة لكل فريق، وهو ما يجعل كل شيئًا من الممكن أن يحدث، في ظل المتغيرات التي تحدث من الحين للآخر.

ماذا يحتاج النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي هذا الموسم؟ هذا ما سنتحدث عنه خلال السطور التالية..

عدم الخسارة واستغلال التعثرات

يجب على النصر عدم تلقي أي خسارة قدر المستطاع خلال الجولات المتبقية من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك من أجل الحصول على أكبر كم من النقاط.

ابتعاد فريق النصر عن أي تعثر أو خسارة، سيجعله يحصل على أكبر كم من النقاط، وهذا الأمر جيد، ولكن الأهم هو استغلال تعثر للفرق المتواجدة في الصدارة والمراكز المتقدمة، من أجل المنافسة والسيطرة على الصدارة.

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الابتعاد عن الأزمات الشخصية

عانى فريق نادي النصر خلال الفترة الماضية من بعض الأزمات الشخصية بين اللاعبين، خاصة بعد مباراة ديربي الرياض أمام الهلال، عندما حدث حديث ساخن بين المغربي نور الدين أمرابط وعبد الرحمن الحلافي، المشرف على الكرة السابق.

كما حدثت أزمة أيضًا بين المغربي عبد الرزاق حمد الله وزميله بالفريق سلطان الغنام، في مباراة النصر أمام الرائد بالدوري السعودي.

الاستقرار الإداري والفني

يجب على الإدارة أن تبحث عن استقرار إداري، وذلك من أجل بث روح من التركيز بين اللاعبين، وأيضًا استقرار فني بعدم تغيير الجهاز الفني مرة أخرى.

الاستقرار يلعب دورًا كبيرًا في تركيز اللاعبين داخل الملعب، ويجعل هدفهم هو تحقيق الفوز فقط، وهو ما سيساهم في تحسين النتائج بشكل كبير.