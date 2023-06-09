رغم الأرقام المتضاربة.. برشلونة لا يخشى غدر تشافي هيرنانديز!

العقد الجديد سيبرم ولكن هناك جدلًا حول الأرقام

مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز بصدد تجديد عقده مع النادي الكتالوني، وكذلك سيفعل طاقمه التدريبي بالكامل، رغم العديد من التفاصيل التي تحدثت عن خلاف عميق بينه وبين إدارة برشلونة بشأن العقد الجديد.

شبكة "كادينا سير" أكدت أن تجديد عقد تشافي لن يسبب أي مشاكل، إلا أن هذا لا ينفي إلى الآن عدم وجود اتفاق مادي واضح بين الطرفين حيال العقد الجديد، حصول تشافي على 30 مليون يورو سنويًا أمر لا يبدو منطقيًا.

صحفي "آس" خافيير ميجيل، يرى أن راتب تشافي الحالي لا يصل إلى 12 مليون يورو التي تشاع، بل إنه قال إنه ليس "11 ولا 10 ولا 9 ولا 8"، وهو ما أكدته إذاعة راديو كتالونيا التي أشارت إلى أن راتب تشافي وطاقمه بالكامل منقوصًا من الضريبة هو 12 مليون يورو!.

هذه الوضعية لابد أن تتحسن بالنسبة لتشافي، الذي راهن عليه برشلونة لإعادته إلى منصات التتويج، فكان ذلك عبر بطولتي السوبر الإسباني والدوري الإسباني في موسم ناجح للغاية لـ"زرقاء اليمامة".