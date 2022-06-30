رغم الانتقال لمانشستر سيتي.. هالاند يفاجئ العالم بقميص نادٍ إيطالي!

هالاند يثير الجدل حتى بعد أن حسم مصيره

أشعل النرويجي إرلينج هالاند المنضم حديثًا لمانشستر سيتي الإنجليزي حماس جماهير نادٍ إيطالي، بعدما ارتدى قميص الفريق بشكل مفاجئ.

لقد منح هالاند مشجعي نادي جنوى هدية لن ينسوها، من خلال ارتداء قميص فريقهم والظهور به في صور لم يستطع الحساب الرسمي للنادي تجاهلها.

لاعب مانشستر سيتي ظهر في حصة تدريبية وهو يرتدي قمصان جنوى.

اللاعب النرويجي يقضي إجازته الحالية في إسبانيا وبالتحديد في مدينة ماربيلا الساحلية، أين يقضي استراحة مستحقة بعد موسم طويل، وعليه فإنه يبذل المجهود الفردي الذي يتيح له الظهور بأفضل شكل ممكن في أول يوم عمل له مع فريقه الجديد.

ولكن المفاجئ هو ظهور هالاند بقميص جنوى، الأمر الذي دفع النادي لنشر الصورة وكتابة اسم هالاند عليه مع وضع رمزين تعبيريين علامة على الاندهاش.

من يدري؟ ربما يجد العالم هالاند يومًا ما في الدوري الإيطالي، وحينها سيكون على مشجعي نادٍ ما أن يستمتعوا حقًا بأكثر من مجرد ارتداء هالاند لقميصهم في حصة تدريبية.

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