رغم الانتقادات - ميسي المراوغ الأفضل في كوبا أميركا 2019

رغم الانتقادات الموجهة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلا أنه لايزال يمارس هوايته المفضلة في كوبا أميركا 2019.

ميسي سجل هدفاً وحيداً في 3 مباريات البطولة حتى الآن، حيث جاء من ركلة جزاء ضد باراجواي.

ولا تعتبر هذه النقطة المضيئة الوحيدة لنجم برشلونة في المسابقة، حيث يعتبر اللاعب الأكثر مراوغة بالكوبا برصيد 12 مراوغة ناجحة.

12 - Lionel Messi 🇦🇷 has the most dribbles completed (12) so far in the 2019 @CopaAmerica. Leo.#CopaAmerica pic.twitter.com/2Pwjpvk1iW