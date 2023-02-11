رغم الاتهامات الأخيرة.. ملاك مانشستر سيتي يستعدون لشراء النادي الـ12 لهم!

ملاك مانشستر سيتي يستعدون لشراء نادي جديد!

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن ملاك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يستعدون لشراء نادي آخر رغم الاتهامات الأخيرة التي تعرضوا لها.

وتعرض فريق مانشستر سيتي إلى 115 تهمة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أصدر بيانًا يوم الاثنين الماضي لكن النادي قال إنه يرحب بفرصة الدفاع عن نفسه في لجنة مستقلة.

ووفقًا لصحيفة "The Mirror" فإن إدارة مانشستر سيتي على وشك شراء 90٪ من أسهم نادي باهيا البرازيلي والذي تم صعوده مؤخرًا إلى دوري الدرجة الأولى.

وكان الرئيس التنفيذي فيران سوريانو، هو المفتاح في الصفقة وعلى الرغم من إعجاب النادي بالاقتراح المطروح على الطاولة فقد كان للجماهير رأي كبير في القرار.

وأجري استطلاع رأي في ملعب أرينا فونتي نوفا الذي يتسع لـ48 ألف متفرج وصوت 98% من الأعضاء لصالحه، ويبدو الآن أن باهيا سيكون جزءًا من مجموعة السيتي لكرة القدم بحلول الوقت الذي يبدأ فيه موسم الدوري في أبريل القادم.

وسيكون هذا النادي هو رقم 12 للفريق الإنجليزي بعدما استحواذ بقيمة 11.2 مليون جنيه إسترليني على فريق باليرمو الإيطالي في يوليو الماضي بينما لديهم أيضًا أندية في فرنسا (تروا) وإسبانيا (جيرونا) وأستراليا (ملبورن سيتي) ولوميل (بلجيكا) ومونتيفيديو سيتي توركي (أوروجواي) ونيويورك سيتي (الولايات المتحدة) ومدينة مومباي (الهند) ويوكوهاما إف مارينوس (اليابان) وسيشوان جيونيو (الصين) ونادي بوليفار (بوليفيا).