رغم الاتفاق.. انهيار مرتقب لصفقة شراء تشيلسي

تواجه صفقة بيع تشيلسي المقترحة البالغة 4.25 مليار جنيه إسترليني (5.2 مليار دولار)خطر الانهيار وفقًا لما ذكره أحد المطلعين في حكومة المملكة المتحدة.

وافق تود بويلي، الشريك في ملكية لوس أنجلوس دودجرز، بالفعل على شروط الصفقة المدعومة بأسهم خاصة من كليرليك كابيتال، إلى جانب العديد من المليارديرات الآخرين.

ومع ذلك، مع قيام الدوري الإنجليزي بإجراء العناية الواجبة على بوهلي لإكمال عملية البيع، حيث أن هناك مخاوف بشأن المكان الذي ستنتهي فيه الأموال.

ما هي مشكلة استحواذ تشيلسي؟

يدين تشيلسي حاليًا بـ 1.6 مليار جنيه إسترليني (ملياري دولار) لشركة مالكها رومان أبراموفيتش، في المقابل يدينون بمبلغ مماثل لشركة "Camberley International Investments" ومقرها جيرسي، والتي يشتبه في إمتلاكها لأبراموفيتش.

ومع ذلك، فإن التصريحات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لأبطال أوروبا نيابة عن المالك الحالي رومان أبراموفيتش، الذي يُعاقب حاليًا بسبب قربه المزعوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جاء فيها: "لن أطلب سداد أي قروض، لم يكن هذا أبدًا متعلقًا بالعمل أو المال بالنسبة لي ، ولكن عن الشغف الخالص باللعبة والنادي".

وتابع: "أريد أن تذها عائدات البيع إلى ضحايا الحرب في أوكرانيا".

وفي تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية، أضاف أحد المطلعين: "بشكل أساسي، على الرغم من التزام أبراموفيتش بجميع العائدات التي تذهب إلى أسباب جيدة علنًا، يبدو أن أبراموفيتش غير مستعد لتقديم نفس الالتزامات القانونية، والتي كانت ستدعم تصريحاته العامة قبل حوالي أسبوع، أنه في الصفقة لا يمكن له ولا الشركات التابعة له بشكل أساسي محاولة المطالبة بهذا الدين غير المسدد بين Fordstam و Camberley".

"هناك مواعيد نهائية في نهاية هذا الشهر وبداية يونيو، والتي ستشهد إما خروج النادي من المنافسة الأوروبية أو الدوري الإنجليزي الممتاز بالكامل، ولكن يجب القيام بجزء كبير من البيع هذا الأسبوع أو القادم".

ماذا يعني ذلك لصفقة تود بويلي؟

هناك قلق من أن هذا الموقف قد يؤدي إلى استخدام النادي كضمان في لعبة سياسية بين فرد خاضع للعقوبات وأولئك الذين أصدروا العقوبات.

إذا بدأ الاستحواذ على تشيلسي يونيو، فقد يعيق ذلك قدرة البلوز على التسجيل في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك سيُشبب مشاكل كبرى في سوق الانتقالات.

سوف يدفعهم إلى مستوى جديد من الأزمة ، بعيدًا عن مخاوفهم الحالية لأنهم يعملون بموجب ترخيص خاص.

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