رغم الإصابة.. هاري كين ضمن قائمة منتخب إنجلترا لدوري أمم أوروبا
التعليقات()
Getty Images
كشفت الصحافة الإنجليزية عن اتفاق المدرب جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا مع نادي توتنهام على ضم المهاجم هاري كين لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية الهامة في شهر يونيو المقبل.
وبالرغم من الإصابة فإن هاري كين يبلي بلاءً حسنًا في التعافي من الإصابة وسيكون جاهزًا لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد نادي ليفربول في الأول من شهر يونيو.
وقد أصيب كين في الكاحل منذ 5 أسابيع وبالتحديد في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي في مباراة فريقه توتنهام ضد مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز الفريق اللندني بهدف نظيف.
وسوف يعلن ساوثجيت قائمة ال23 لاعبًا الكاملة في السابع والعشرين من الشهر الجاري والتي يتوقع تواجد كلًا من هاري كين وهاري وينكس متوسط ميدان النادي اللندني.