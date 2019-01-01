رغم الإصابة - سواريز ينضم لقائمة منتخب أوروجواي

تعرف على قائمة أوروجواي لفترة التوقف الدولي

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أعلن أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، قائمة السيليستي لمواجهة كوستاريكا والولايات المتحدة الأمريكية وديًا.

وضمت القائمة مهاجم برشلونة، لويس سواريز، رغم تعرضه لإصابة أمام أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

ولم تشهد القائمة اختلافات كبيرة عن الأسماء التي تواجدت في بطولة كوبا أمريكا وخرج فيها السيليستي من ربع النهائي.

👕 El Cuerpo Técnico reservó a 24 futbolistas del exterior para los amistosos de @Uruguay ante y Estados Unidos.



🇨🇷 vs. 🇺🇾 6/9 en San José de Costa Rica

🇺🇸 vs. 🇺🇾 10/9 en St. Louis de Estados Unidoshttps://t.co/26QnxhLne2 pic.twitter.com/sB0AMKYYmc — Selección Uruguaya (@ ) August 16, 2019

ويواجه أوروجواي نظيره الكوستاريكي يوم 6 سبتمبر المقبل ثم ضد الولايات المتحده الأمريكية في 10 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أنّ سواريز خاض عملية جراحية قبل كوبا أمريكا ولكنّه نجح في المشاركة في البطولة وتسجيل هدفين.