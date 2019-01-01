رغم الإصابة - سواريز ينضم لقائمة منتخب أوروجواي
أعلن أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، قائمة السيليستي لمواجهة كوستاريكا والولايات المتحدة الأمريكية وديًا.
وضمت القائمة مهاجم برشلونة، لويس سواريز، رغم تعرضه لإصابة أمام أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.
ولم تشهد القائمة اختلافات كبيرة عن الأسماء التي تواجدت في بطولة كوبا أمريكا وخرج فيها السيليستي من ربع النهائي.
👕 El Cuerpo Técnico reservó a 24 futbolistas del exterior para los amistosos de @Uruguay ante Costa Rica y Estados Unidos.— Selección Uruguaya (@Uruguay) August 16, 2019
🇨🇷 vs. 🇺🇾 6/9 en San José de Costa Rica
🇺🇸 vs. 🇺🇾 10/9 en St. Louis de Estados Unidoshttps://t.co/26QnxhLne2 pic.twitter.com/sB0AMKYYmc
ويواجه أوروجواي نظيره الكوستاريكي يوم 6 سبتمبر المقبل ثم ضد الولايات المتحده الأمريكية في 10 من الشهر ذاته.
جدير بالذكر أنّ سواريز خاض عملية جراحية قبل كوبا أمريكا ولكنّه نجح في المشاركة في البطولة وتسجيل هدفين.