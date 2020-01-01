رغم الإصابة .. راموس وهازارد وإيسكو في قائمة ريال مدريد ضد مايوركا

تعرف على قائمة ريال مدريد أمام ريال مايوركا

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة الفريق لمواجهة ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد نجح في القفز على صدارة الدوري الإسباني بعد الفوز على ريال سوسييداد بثنائية لهدف مستغلًا تعادل برشلونة السلبي مع إشبيلية.

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ويتقاسم النادي الملكي الرصيد ذاته من النقاط مع برشلونة بواقع 65 نقطة، إلا أنّ كتيبة زيدان تتصدر الليجا بفضل المواجهات المباشرة.

وشهدت القائمة تواجد سيرخيو راموس وإيدين هازارد وإيسكو رغم إصابة الثلاثي، مما يبشر بسرعة التعافي والعودة للتدريبات.

هازارد لم يشارك أمام سوسييداد بينما خرج راموس بديلًا في الشوط الثاني متأثرًا بتدخل عنيف من مهاجم الفريق الباسكي ألكسندر إيزاك.

أما إيسكو، فقد أُعلنت إصابته بعد أيام من استكمال المسابقة وكان من المتوقع عودته في يوليو المقبل.

واستمر غياب ناتشو ولوكاس فاسكيز ولوكا يوفيتش للإصابة، كما انضم لهم كاسيميرو بسبب الإيقاف.

وسوف يلعب ريال مدريد أمام مايوركا مساء الغد، الأربعاء، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" وهدفه استمرار سلسلة الانتصارات التي لم تتوقف منذ استكمال الليجا.