رغم الإصابة.. أرقام سانشيز مع إنتر تفوق إنجازاته في مانشستر يونايتد

المهاجم التشيلي قد يستمر مع الفريق الإيطالي

حالة فنية مميزة يعيشها المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز مع إنتر، وبالتحديد بعد عودة النشاط الرياضي الذي توقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

سانشيز انتقل لإنتر الصيف الماضي، قادماً من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد فشله بشكل كبير مع الفريق الإنجليزي.

التشيلي بدأ الموسم بشكل جيد مع فريقه الجديد، قبل أن يتعرض لإصابة قوية أبعدته فترة طويلة، ليعود بقوة مرة أخرى الأسابيع الماضية.

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ورغم الغياب في معظم فترات الموسم، إلا أن سانشيز نجح في المساهمة في 11 هدفاً طوال تجربته مع إنتر حتى الآن.

ويأتي ذلك بعدما ارتفعت أرقامه مؤخراً، حيث سجل مرة وصنع في أخرى، خلال فوز إنتر على سبال 4/0 مساء أمس الخميس، كما صنع هدفين في مواجهة تورينو بالجولة 32 من الدوري الإيطالي.

وهو ما يزيد عن ما قدمه لاعب آرسنال السابق، بقميص فريقه الأصلي مانشستر يونايتد، حيث ساهم في 9 أهداف خلال 18 شهراً.

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ومن المتوقع أن تساهم هذه الحالة، في محاولة إنتر لشراء سانشيز من مانشستر بشكل نهائي، حيث من المقرر أن تصل قيمة الصفقة لـ20 مليون يورو.