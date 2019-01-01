رغم اقتراب كانسيلو - والكر يستعد لتجديد عقده مع مانشستر سيتي

والكر قرر الاستمرار في السيتي رغم المنافسة المرتقبة مع كانسيلو

يقترب كايل والكر، لاعب مانشستر سيتي، من تمديد عقده مع الفريق لموسمين إضافيين رغم اقتراب جواو كانسيلو من التوقيع لبطل الدوري الإنجليزي.

التقارير الصحفية تؤكد اتفاق مانشستر سيتي مع يوفنتوس لأجل التعاقد مع كانسيلو في سوق الانتقالات الحالية.

وينتهي عقد والكر في 2022 إلا أنّ إدارة مانشستر سيتي ترغب في التمديد حتى 2024 ليستمر مع الفريق حتى الوصول لعامه الـ 34

وفي حال قدوم كانسيلو فإن دانيلو قد يرحل عن صفوف السيتزنز في ظل اهتمام إنتر بالتعاقد معه.

💫كلّ ما تود معرفته عن الموسم الكروي الجديد من الدوري الإنجليزي🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/LbmzB012Au — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

ويسعى مانشستر سيتي للتوقيع مع لاعب أتلتيكو مدريد رودري وكسر الشرط الجزائي مقابل 80 مليون يورو كما يخطط لضم مدافع بديل لفيسنتي كومباني.

ويطلب ليستر سيتي 75 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن هاري ماجواير بينما تخلى مانشستر سيتي عن فكرة ضم ماتياس دي ليخت بسبب المطالب المالية المرتفعة لوكيله مينو رايولا.