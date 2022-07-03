رغم اقتراب التجديد مع باريس .. رئيس سانتوس يفتح الباب لعودة نيمار

سانتوس يحلم بعودة نيمار!

يفكر نادي سانتوس البرازيلي في استعادة نيمار دا سيلفا، مع تواجده على قائمة الانتقالات بعد رغبة باريس سان جيرمان في الاستغناء عن خدمات اللاعب البرازيلي هذا الصيف.

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، بدأ مسيرته الاحترافية مع سانتوس البرازيلي قبل أن يرحل إلى برشلونة في صيف 2013، ومن ثم الانتقال إلى باريس سان جيرمان في 2017، ويقترب نيمار من وجهة جديدة، وسط اهتمام من يوفنتوس وتشيلسي.

نيمار لايزال أمامه سنوات عديدة في أوروبا، لكن عودته إلى نادي الطفولة ستكون واردة بالتأكيد خلال السنوات القادمة.

هل سيعود نيمار إلى سانتوس؟

كشف أندريس رويدا رئيس سانتوس في حديث لراديو "جواروجا" البرازيلي، عن وجود مناقشات أجريت مع والد نيمار، بشأن إمكانية عودة موكله إلى نادي طفولته.

وقال رئيس سانتوس: "غالبًا ما أتحدث إلى والد نيمار، ونحن نتبادل الأفكار وهذا جزء من روتيننا اليومي".

وأضاف: "لدينا الفرصة لرؤيته بقميص سانتوس من جديد، وما يحدث معه في باريس سان جيرمان يجعلني أقول أن سانتوس سيترك دائمًا الأبواب مفتوحة ويحلم".

وأتم حديثه: "عندما غادر قال إنه سيذهب ويعود نحن نتحدث وهذا حلم، واجبي هو المحاولة على الأقل لتحقيق هذا الحلم".

ما هي الأندية المهتمة بالتعاقد مع نيمار؟

التزم نيمار بعقد جديد طويل الأجل مع باريس سان جيرمان في مارس 2021، مع خيار تمديد آخر أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أنه تم تفعيله حتى عام 2027.

لكن يظل اللاعب أحد أبرز الأسماء التي يتردد أن باريس سان جيرمان يرغب في التخلص منها، ويعتبر تشيلسي أحد أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات نيمار، وارتبط أيضًا اللاعب بنادي نيوكاسل يونايتد الذي يبحث عن التعاقد مع لاعبين كبار بعد وصول استثمارات سعودية طموحة غيرت من سياسيات النادي التعاقدية.

وتمت طرح فكرة عودته إلى برشلونة، لكن الصعوبات المالية في كامب نو ستجعل من الصعب تحقيق ذلك، كما يبرز اسم يوفنتوس كأحد الأندية التى ترغب في ضم جناح باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وتحدث نيمار في الماضي عن رغبته في العمل مع بيب جوارديولا بعد أن أضاع هذه الفرصة في كاتالونيا، وقد يؤدي ذلك إلى وضع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي كأحد الأهداف المحتملة.

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