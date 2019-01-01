رغم استمرار غياب رويس.. دورتموند يستعيد عدد من نجومه

بوروسيا دورتموند يستعيد فايجل وبوليسيتش.. وغياب متواصل لماركو رويس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلت صحيفة سوبر بيلد الألمانية أن غياب النجم الدولي الألماني ماركو رويس عن بوروسيا دورتموند سيتواصل في المباراة القادمة أيضًا.

وكان ماركو رويس قد تعرض لإصابة على مستوى الكاحل مطلع الأسبوع قبل الماضي، كانت سببًا في غيابه عن مباراة توتنهام الأخيرة.

وكان من المتوقع أن يتعافى ويعود للمشاركة مع الفريق بداية من مباراة نورمبيرج اليوم، ولكن الانزعاجات التي لا زالت تلاحقه أجلت عودته قليلًا.

أحد المهاجمين الرائعين في كرة القدم، هل تعرف من هو؟🤔 pic.twitter.com/9qK0NisTWZ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ فبراير ٢٠١٩

وفي المقابل، تلقى بوروسيا دورتموند أخبارًا سارة بعودة كلاً من يوليان فايجيل وكريستيان بوليسيتش إلى تشكيل الفريق بعد تعافيهما من الإصابة.

وسيستضيف نوريمبيرج نظيره بوروسيا دورتموند الليلة في ختام مواجهات الأسبوع الثاني والعشرين من منافسات الدوري الألماني.

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يذكر أن الفوز يعتبر ضرورة اليوم بالنسبة لأسود الفيستيفاليان، نظرًا لأن الفارق مع بايرن ميونيخ أصبح نقطتين فقط مع مباراة زائدة للفريق البافاري.