رغم احتمالية رحيله بالمجان .. ليفربول يرفض كسر سقف الرواتب من أجل صلاح

ليفربول يثق في احترافية محمد صلاح عندما يخوض آخر موسم في عقده مع "الريدز".

يبدو أن نادي ليفربول الإنجليزي ليس لديه مشكلة في إمكانية رحيل المصري محمد صلاح نجم "الريدز" بالمجان في نهاية موسم 2022-23.3

ويستعد ليفربول لاحتمال أن يقوم صلاح بتنفيذ تهديده بالرحيل عن "أنفيلد" في صفقة انتقال حر بنهاية موسم 2022-23، بعد رفض إدارة "الريدز" تلبية مطالب الدولي المصري بمضاعفة راتبه مع الفريق.

وحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن مصادر رفيعة المستوى في ليفربول أكدت أن النادي قدم أقصى عرض ممكن إلى صلاح دون الإخلال بهيكل الرواتب في النادي.

وحسب التقرير، فإن ليفربول يفضل أن يرحل صلاح بالمجان في نهاية عقده، على أن يرضخ لمطالبه المالية.

وتحمل هذه الخطوة نوعًا من المخاطرة من جانب ليفربول، بالنظر إلى أن صلاح يعد واحدًا من بين أبرز النجوم في حقبة يورجن كلوب.

ومع اقتراب إتمام بيع ساديو ماني إلى بايرن ميونخ الألماني، فقد صفقة قد تصل إلى 40 مليون يورو، لعدم خسارته بالمجان هو الآخر بنهاية الموسم المقبل، فإن ليفربول لا يتصور أن يتراجع مستوى صلاح.

وحسب التقرير، فإن الاعتقاد السائد في ليفربول هو أن صلاح يسعى إلى الكمال أكثر من اللازم، وأن علاقة قائد منتخب مصر مع الألماني يورجن كلوب قوية للغاية، وهو ما قد يؤكد أن "الملك المصري" سيواصل تقديم أفضل أداء ممكن خلال الموسم المقبل.

وتقام صلاح جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، بعد أن سجلا 23 هدفًا.

فيما حصد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي من اتحاد كتاب كرة القدم، للمرة الثانية في خمسة مواسم مع ليفربول.

اقرأ أيضًا ..

نجوم برشلونة السابقون وبطل العالم .. لاعبون لا تتخيل استمرارهم في الملاعب!

اختفاء وهروب وإجبار .. صفقات أثارت الجدل بتاريخ كرة القدم ولم تتم

جول إنسايدر | مزارع إنييستا لبيع النبيذ في موطن ريال مدريد