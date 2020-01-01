رغم إلغاء هدف بورنموث القاتل .. مورينيو يهاجم تقنية الفيديو مجددًا

تصريحات نارية من مورينيو بعد التعادل السلبي مع بورنموث

انتقد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، تقنية حكم الفيديو المساعد رغم إلغاء هدف لبورنموث في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

توتنهام تعادل دون أهداف أمام بورنموث ليعقد موقفه في اللحاق بمركز مؤهل للمشاركة الأوروبية الموسم المقبل.

وفشلت كتيبة جوزيه مورينيو في تسديد أي كرة على المرمى خلال الـ90 دقيقة، وهو أول فريق يقدم هذا الأداء أمام بورنموث منذ 2015.

المزيد من الفرق

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة "سكاي" البريطانية: "المباراة شهدت لحظات بارزة، وقرارات أثرت على مجرياتها، لا أود الحديث عن التفاصيل فالكل يعرف".

وتابع: "الحكم ذاته الذي اتخذ قرار إلغاء هدف ضد شيفيلد يونايتد -مايكل أوليفر -هو ذاته من لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة لهاري كين في بداية اللقاء. الآراء تؤثر على موقف الحكام، ولكن بالطبع ليس رأيي. أنتم تعرفون من وأين. الجميع يعرف".

المدرب البرتغالي أشار إلى أنّ ركلة الجزاء كانت واضحة، وحتى لو كانت نسبة دخولها أقل من 100% لكنّها فرصة مثالية للتقدم في النتيجة.

وواصل: "الأداء لم يكن جيدًا بما يكفي اليوم وتفاجئنا بالمستوى الذي قدّمه بورنموث، كما أنّ النتيجة ليست كما نتوقع. سيطرنا على اللقاء لكن دون خطورة والتغييرات ساعدت على تحسن شكل الفريق في النصف ساعة الأخيرة لكننا لم نسجل".

وأردف: "لا أعتقد أنّ الفريق كان قادرًا على تقديم ما هو أفضل من ذلك اليوم، ولكننا بحاجة إلى المزيد من الحدة، كما أنّ هناك عدد من اللاعبين شعروا بالإرهاق مثل موسى سيسوكو وجيوفاني لو سيلسو".

واختتم: "أنا أشعر بالاستياء. نعم لم نقدم الأداء المنتظر ولكن هذا ليس كافيًا لحرمان الفريق من ركلة جزاء كانت تكفي للفوز بالمباراة".

جدير بالذكر أنّ تقنية الفيديو ألغت هدفًا لبورنموث في الدقائق الأخيرة من المباراة بداعي لمسة اليد على المهاجم جوشوا كينج.