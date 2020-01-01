رغم إعلان شفائه | تقارير.. ديبالا لا يزال مصابًا بفيروس كورونا

ديبالا يعيش أيامًا صعبة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، لا يزال يعاني من إصابة بفيروس كورونا رغم مرور أكثر من 6 أسابيع على مرضه.

ديبالا أعلن إصابته وصديقته بفيروس كورونا رغم نفي الخبر مع بداية الموجة في إيطاليا.

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ديبالا سبق وخرج ليؤكد تعافيه التام من الإصابة وعدم شعوره بأي من الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا.

وقال برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني إنّ ديبالا أجرى 4 فحوصات طبية مختلفة خلال الفترة الماضية والنتيجة لا تزال إيجابية رغم عدم شعوره بأي آلالام.

وكان اللاعب قد كشف عما جرى له خلال فترة فيروس كورونا ومعاناته مع صديقته بقوله: "منذ أيام حينما حاولت التدريب شعرت بصعوبة في التنفس ولم أتمكن من القيام بأي شيء ولم أستمر سوى 5 دقائق فقط حتى شعرت بالإعياء وألم في العضلات. أنا الآن وصديقتي بخير".

النجم الأرجنتيني لم يكن الوحيد الذي تعرض للإصابة بكورونا في يوفنتوس، بل سبقه زميله دانييلي روجاني وكذلك بليز ماتويدي.

ديبالا قد تألق في المباراة الأخيرة أمام إنتر وأحرز هدفًا رائعًا خلال فوز البيانكونيري بهدفين نظيفين، وذلك قبل ساعات من قرار إيقاف الدوري الإيطالي لأجل غير مسمى.

ومن المتوقع استئناف المسابقات في إيطاليا مطلع يونيو المقبل بعد الانتظام في التدريبات خلال شهر مايو.