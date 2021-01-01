رغم إعلان اقتراب الصفقة .. الزمالك: أغلقنا ملف احتراف مصطفى محمد نهائيًا

قرار جديد من الزمالك بشأن احتراف مصطفى محمد بالدوري الفرنسي

أعلن نادي الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، إغلاق ملف احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق بشكل نهائي، رغم التأكيدات من الصحف الفرنسية بأن الصفقة اقتربت من التمام.

وأشار الإعلامي خالد الغندور مقدم البرامج عبر قناة الزمالك، إلى أن لجنة إدارة الزمالك قررت إغلاق هذا الملف نهائيًا، وأن اعتذار نادي سانت إيتيان غير مقبول، كما أن تصرفات مصطفى محمد غير مقبولة بإصراره على الرحيل.

لجنة إدارة الزمالك أشارت إلى أن ما يفعله مصطفى محمد بعدم المشاركة في التدريبات، دفعهم لإغلاق ملف احترافه أيضًا في نادي جلطة سراي التركي.

وكانت تقارير صحفية فرنسية، قد أكدت على أن مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، اقترب من الانضمام إلى نادي سانت إيتيان الفرنسي، بعد مفاوضات مكثفة خلال الساعات الماضية.

وكان نادي الزمالك قد أعلن خلال بيان رسمي، عن إيقاف مفاوضات انضمام مصطفى محمد إلى نادي سانت إيتيان الفرنسي، بسبب تصريحات رئيس الأخير، بشأن طلب بعض مسؤولي القلعة البيضاء عمولات لتسهيل مهمة انتقاله.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسي، إلى أن مصطفى محمد أصبح قريبًا للغاية من الانضمام إلى سانت إيتيان، عن أي وقت مضى، واقترب الصفقة من التمام.

الصحيفة الفرنسية أضافت أن الصفقة ستكتمل مساء اليوم الأربعاء، أو صباح غدًا الخميس على أقصى تقدير، وذلك بعد التوصل لاتفاق بين الناديين على ضم مصطفى محمد.

سانت إيتيان سيدفع مبلغ 5 ملايين دولار إلى نادي الزمالك، من أجل الاستغناء عن مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وشددت الصحيفة على أن مصدرها المقرب من هذا الملف، أكد على أن المفاوضات التي حدثت بين الزمالك وسانت إيتيان منذ أكثر من شهر، اقترب من الانتهاء بشكل نهائي.

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يذكر أن نادي جلطة سراي التركي لديه الرغبة هو الآخر، في الحصول على خدمات مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.