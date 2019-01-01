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كأس الملك الاسباني

رغم أنّه ضحيته المفضلة - رقم سلبي لميسي أمام إشبيلية

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ميسي لم يسجل على فريق أكثر من إشبيلية ومع ذلك هناك أمر سلبي يخص اللاعب
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يحل نادي إشبيلية ضيفًا على برشلونة مساء اليوم، الأربعاء، في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "كامب نو".

برشلونة خسر لقاء الإياب بهدفين نظيفين دون مشاركة هداف الفريق التاريخي، ليونيل ميسي.

ورغم أنّ إشبيلية هو ضحية ميسي المفضلة بتسجيله 32 هدفًا في مرماهم خلال 33 مباراة لعبها ضدهم، لكن سجل البرغوث ضد الفريق الأندلسي في كأس ملك إسبانيا مختلف.

فخلال 4 مباريات لعبها الأرجنتيني أمام الفريق الأندلسي في الكوبا سجل هدفًا واحدًا فقط جاء في نهائي البطولة بالعام الماضي.

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ولم يخسر ميسي أمام إشبيلية في كأس الملك سوى مرة واحدة موسم 2009-2010 وكانت على ملعب "كامب نو" بنتيجة 2-1.

وأحرز البرغوث 25 هدفًا على الفريق الأندلسي في 24 مباراة بالدوري الإسباني كما سجل 4 أهداف في السوبر المحلي و2 في السوبر الأوروبي.

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق لقب كأس ملك إسبانيا 4 مرات على التوالي ولم يتعرض للإقصاء منذ موسم 2012-2013 حينما خرج على يد ريال مدريد.

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