رغبة من تشافي واهتمام جاد .. برشلونة يستفسر عن ضم كوليبالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود نية لدى برشلونة لضم مدافع نابولي المخضرم خاليدو كوليبالي في الصيف المقبل.

ويعد المدافع السنغالي هو أحد أهم المدافعين في الدوري الإيطالي في الوقت الحالي، ويرتبط اسمه دائمًا بالعديد من الأندية في فترات الانتقالات.

وبحسب تقرير أعدته "Calciomercato" فإن النادي الكتالوني يتواصل بالفعل مع فالي رمضان وكيل اللاعب لبحث إمكانية ضمه في الموسم المقبل.

ماذا يريد برشلونة؟

أشار التقرير أن برشلونة حاول التواصل مع وكيل المدافع السنغالي للتوصل إلى اتفاق على ضم اللاعب.

حيث أوضح التقرير أن أحد أكثر الأسماء التي يحبها المدرب تشافي هيرنانديز هو خاليدو كوليبالي، مدافع نابولي البالغ من العمر 30 عامًا.

وفي إيطاليا أشاروا إلى أن برشلونة مهتم جدًا بوضعه، حيث ينتهي عقد المدافع السنغالي في عام 2023.

ولذلك يسعى برشلونة لمحاولة ضمه في الفترة القادمة، حيث سيتبقى له موسم واحد فقط مما يسهل عملية انتقاله بمبلغ مناسب لبرشلونة ومرضي لنابولي الذي لن يريد خسارة اللاعب مجانًا.

ماذا عن نابولي؟

يريد نابولي تجديد عقد خاليدو كوليبالي، لكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الأشهر المقبلة، فهناك فرصة أن يقبل النادي الإيطالي صفقة بيع في الصيف حتى لا يخسر قلب الدفاع بدون تكلفة فيما بعد.

ومن جانبه، ينتظر برشلونة آخر التحركات في إيطاليا حول المدافع السنغالي، كما يسعى أيضًا لتجديد عقد مدافعه رونالد أراوخو في الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة نادي أشبيلية في الجولة ال 30 من بطولة الدوري الإسباني يوم 3 أبريل.

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