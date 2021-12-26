رعب في برشلونة .. لابورتا يتدخل لمنع ريال مدريد من ضم مبابي وهالاند

كشفت تقارير صحفية اليوم عن السبب الرئيسي وراء قرار دخول برشلونة في صراع مع كبار أوروبا للحصول على خدمات النرويجي، إرلينج هالاند.

مهاجم بوروسيا دورتموند يعتبر واحدًا من بين أكثر اللاعبين الذين تتم مراقبتهم من قبل كبار أوروبا في الوقت الحالي.

نادي برشلونة الإسباني قرر تحليل خياراته للدخول في المعركة الشرسة على ضم هالاند، والتي تشهد وجود ريال مدريد الإسباني بصورة قوية.

ما هو السبب الحقيقي وراء دخول برشلونة في تلك المعركة؟



صحيفة "ماركا" الإسبانية، أفادت في تقرير لها أن رئيس برشلونة، جوان لابورتا مصمم على إعادة تسليح برشلونة الذي تحرك بلا هدف في النصف الأول من الموسم، ويرى في هالاند اللاعب "القاتل" الذي يمكن أن يضمن تسجيل عدد كبير من الأهداف في كل موسم.

لابورتا، كما اعترف في لقاءات مختلفة مع فريق عمله، يريد بكل الوسائل أن مستقبل النرويجي لا يكون داخل ريال مدريد ولا يخفي الخوف الذي يشعر به بالفعل من رؤية كيليان مبابي كلاعب في مدريد مع فينيسيوس وبنزيما والآخرين.

الأمر أصبح هاجس بالنسبة للرئيس الكتالوني، لذلك أصبح من أولوياته التوصل إلى توقيع محتمل وقد كان بالفعل بعد الاجتماع مع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب.

كيف سيتعاقد برشلونة مع هالاند؟

برشلونة يعتمد بشكل كامل في التعاقد مع هالاند على فرضية وجود شرط جزائي في عقد هالاند بقيمة 75 مليون يورو سيتم تفعيله في الصيف المقبل.

لكن حجر العثرة سيكون الرقم الكبير الذي يطمح اللاعب في الحصول عليه إلى جانب العمولة رايولا، وهذا ما يعتزم لابورتا على تدبيره في الوقت الحالي مستغلًا العلاقة الجديدة التي تجمعه مع وكيل أعمال اللاعب.

يجدر الإشارة إلى أنّ إدارة بوروسيا دورتموند من جهة آخرى تعمل على الاحتفاظ باللاعب المميز، إذ أكدت إدارة الفريق، قبل فترة ماضية أنها تعمل على تعديل عقد اللاعب ومضاعفة راتبه للاحتفاظ به أطول فترة ممكنة.



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