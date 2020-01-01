رعب جديد يسيطر على ليفربول .. روبرتسون يتعرض للإصابة

نادي ليفربول أكثر الأندية الخاسرة من التوقف الدولي.

استبعد المدير الفني لمنتخب اسكتلندا لاعبه أندرو روبرتسون نجم ليفربول من قائمة الفريق التي تواجه سلوفاكيا في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

جاء هذا عقب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في اللقاء الماضي أمام نظيره الصربي في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وكان اللاعب قد خرج في تصريحات صحفية عقب لقاء صربيا وأكد أنه عانى من إصابة عضلية سيتم تقييم حالتها لاحقًا.

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وتسبب مديره الفني في منتخب بلاده في المزيد من الذعر لدى ليفربول عندما تحدث وأكد أن اللاعب لن يكون متواجدًا في اللقاء سواء في التشكيلة الأساسية أو الاحتياطية.

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ويعاني ليفربول بالفعل من الكثير من الإصابات في خط الدفاع على رأسها فيرجيل فان دايك الذي يغيب لنهاية الموسم ومعه جو جوميز.

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بالإضافة لفابينيو وترنت ألكسندر أرنولد، ومعهم مؤخرًا محمد صلاح الذي يعاني من فيروس كورونا وتم عزله في مصر.

جدير بالذكر أن ليفربول يواجه نظيره ليستر سيتي في مباراة هامة على قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد القادم.