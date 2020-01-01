رصاصة طائشة تهدد حياة نجم لبنان بسبب تفجير بيروت

بسبب تأبين أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، رصاصة طائشة تضرب رأس محمد عطوي.

تعرض اللاعب محمد عطوي نجم منتخب لبنان السابق لطلق ناري في الرأس عن طريق الخطأ اليوم في منطقة الكولا في بيروت.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "LBC" اللبنانية، والتي أكدت أن اللاعب كان يسير بشكل طبيعي في الشارع لكنه سقط فورًا بعدما تعرض للطلق الناري.

وأوضحت تقارير لبنانية أن الرصاصة كانت بالخطأ حيث جاءت من تأبين أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت في نفس المنطقة.

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وقال مصدر طبي: "اللاعب الآن في غرفة العناية المركزة حيث يخضع لعملية دقيقة للغاية وتحتاج لشق الرأس".

وأضاف مؤكدًا استقرار حالة اللاعب بشكل عام: "حالة عطوي العامة تميل للاستقرار، حيث تمت السيطرة على النزيف وإيقافه".

وأعرب رئيس نادي الأنصار نبيل بدر عن تعاطفه مع اللاعب وما وقع له وأصدر بيانًا رسميًا استنكر من خلاله اطلاق النار بشكل عشوائي.

جدير بالذكر أن عطوي صاحب الـ 32 عامًا كان قد لعب لصفوف أكثر من فريق آخر غير الأنصار، كما مثل منتخب لبنان في مناسبات عديدة.