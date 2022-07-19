رشيد غزال يحسم موقفه النهائي من الانتقال للدوري السعودي!

الدولي الجزائري يحسم موقفه من الرحيل للسعودية

كشفت تقارير صحفية تركية عن الموقف النهائي للاعب الدولي الجزائري، رشيد غزال، من الانتقال للدوري السعودي في سوق الانتقالات الحالي.

حيث ارتبط جناح ليستر سيتي السابق بالانتقال إلى إحدى فرق الدوري السعودي، لكن لم يكشف عن اسم الفريق الذي قدم عرضه لغزال بحسب الصحف.

فيما أوردت صحيفة "haber365" التركية أن غزال قد تلقى عرضًا للانتقال لإحدى الفرق السعودية، وبلغ العرض المالي 7 ملايين يورو.

وأشار التقرير إلى رفض غزال لمغادرة فريق بشكتاش، وتفضيله للبقاء في الدوري التركي حيث يشعر بالسعادة والاستقرار.

وأوضح التقرير أن نية رشيد باتت معروفة من خلال شرائه لمنزل جديد في مدينة داتشا التركية، مما يؤكد على رغبته في الاستمرار في أوروبا.

وانضم غزال لفريق بشكتاش معارًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي في عام 2020، ثم تحولت تلك الصفقة إلى حالة البيع النهائي في عام 2021.

ومنذ ذلك الحين، شارك الدولي الجزائري في 78 مباراة مع فريقه التركي، سجل من خلالها 13 هدفًا، فيما قدم 25 تمريرة حاسمة لزملائه.

وحصل غزال على بطولة الكأس والدوري التركي، ولقب السوبر مع فريق بشكتاش، وعلى المستوى الفردي فاز بلقب أفضل لاعب في العام بتركيا في عام 2021.