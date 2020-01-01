رشاوى وشهادة زور، لاعب مدريد السابق متورط بفضيحة مدوية تضرب الكرة الإسبانية

كأن فيروس كورونا غير كافي .. فضيحة مدوية تضرب الكرة الإسبانية عن طريق رئيس رابطة اللاعبين المحترفين.

كشفت تقارير صحفية اليوم عن كارثة وفضيحة مدوية نالت من سمعة الكرة الإسبانية بسبب رئيس رابطة اللاعبين المحترفين دافيد أجانزو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن اللاعب الأسبق لريال مدريد قام بالكثير من المخالفات والخروقات التي يعاقب عليها القانون عبر منصبه الحالي.

كشف تلك الفضيحة أحد الأشخاص المتورطين في تلك الخروقات ويدعى أنطونيو سايز تشيكا والذي يعمل مديرًا في الرابطة، حيث قام بإرسال بريد إلكتروني لكافة أعضائها ليبرئ ذمته.

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وكتب سايز في البريد: "أنا أكتب تلك الكلمات بهدف توضيح بعض الحقائق، لقد أجبرني على التعاون معه في الحصول على بعض الوثائق المالية، وقام بابتزازي وتهديدي على المستوى النفسي وعلى مستوى وظيفتي".

وأردف معربًا عن ندمه: "لقد أجبروني على عدم قول الحقيقة، وأشعر بالندم الشديد كوني كنت مقربًا من اللاعبين، أتمنى أن يسامحوني ويفهموا أن البعض يقع في الأخطاء أحيانًا من أجل حماية عائلته".

وأنهى كلامه: "كل تلك الأشياء تم ارسالها للقضاء بالفعل لأنني لم أعد أستطيع أن أتحمل عبء كل ذلك وحدي".

جدير بالذكر أن الخطاب الذي أرسله سايز لأعضاء إدارة رابطة اللاعبين المحترفين احتوى على اتهامات بتلقي الرشاوى والشهادة الزور وغيرها من الاتهامات المخلة بالشرف.