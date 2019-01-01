رسميًا - تحديد موعد قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال وكأس آسيا ومستويات المنتخبات

السعودية وقطر والإمارات ضمن المستوى الأول

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الإثنين، عن تحديد يوم 17 من يوليو المقبل، لإجراء قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا 2023.

القرعة من المقرر أن يجريها الاتحاد الآسيوي في مقره بالعاصمة الماليزية "كوالالمبور"، حيث يشارك بها 40 منتخبًا، مقسمين على ثماني مجموعات.

وحدد الاتحاد تصنيف المنتخبات المشاركة في القرعة، وفقًا للتصنيف الأخير، الذي أعلنه الاتحاد الدولي "فيفا" منذ أيام.

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ووضع التصنيف المنتخب السعودي ومعه القطري والإماراتي ضمن المستوى الأول، وجاء المستويات كالتالي:

المستوى الأول: السعودية - قطر - الإمارات - اليابان - إيران - كوريا الجنوبية - الصين - أستراليا.

المستوى الثاني: سوريا - العراق - عمان - الأردن - لبنان أوزباكستان - قيرغيزستان - فيتنام.

المستوى الثالث: فلسطين - البحرين - الهند - كوريا الشمالية - تايلاند - طاجيستان - الصين تايبيه - الفلبين.

المستوى الرابع: اليمن - الكويت - تركمانستان - ميانمار - هونج كونج - أفغانستان - المالديف - ماليزيا.

المستوى الخامس: سنغافورة - إندونيسيا - نيبال - كمبوديا - بنجلادش - منغوليا - جوام - سيريلانكا أو ماكاو.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات التصفيات في الخامس من سبتمبر المقبل وحتى التاسع من يونيو عام 2020.