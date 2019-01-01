رسميًا | أياكس يحتفظ بخدمات تين هاج لعامين إضافيين
التعليقات()
PROSHOTS
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
أعلن نادي أياكس الهولندي تمديد عقد المدرب إيريك تين هاج لمدة عامين إضافيين رغم اهتمام أكثر من فريق بالتعاقد معه.
تين هاج حقق بطولتي الدوري وكأس هولندا في الموسم المنصرم كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وذكر بطل الدوري الهولندي في بيان رسمي أنّ تين هاج وقّع على عقد يمتد حتى 2022 ليستمر في قيادة مشروع الفريق.
✍️😏— AFC Ajax (@AFCAjax) June 20, 2019
'Op naar meer mooie successen samen met jullie'#ForTheFuture pic.twitter.com/7Vyhpd8vJE
وقال النادي إنّ هذا العقد سيكون ساريًا بداية من مطلع الشهر المقبل على أن ينتهي في 30 يونيو من العام 2022.
صاحب الـ 49 عامًا تولي مسؤولية تدريب أياكس من 2017 واختير أفضل مدرب في الدولي الهولندي الموسم المنصرم.
جدير بالذكر أنّ اسم المدرب ارتبط بالعديد من الأندية أبرزها برشلونة وبايرن ميونخ.