النتائج المباشرة
الدوري الإسباني الدرجة الأولى

رسميًا | أوبلاك يعادل إنجاز فالديز ويفوز بجائزة زامورا الرابعة على التوالي

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
أوبلاك الآن صار ثاني حارس في التاريخ يحقق جائزة زامورا 4 مرات على التوالي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

عادل يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، سجل فيكتور فالديز، حارس برشلونة السابق، في الحصول على جائزة زامورا 4 مرات على التوالي كأقل الحراس استقبالًا للاهداف في الليجا.

وحقق فالديز الجائزة في برشلونة في الفترة من 2008-2009 حتى 2011-2012.

واستقبل السلوفيني 27 هدفًا في 37 مباراة لعبها في الدوري الإسباني بمعدل 0.73 هدف في المباراة واحدة، ورغم أنّه السجل الأسوأ له في 4 مواسم مع الروخي بلانكوس لكنّه لا يزال الأفضل.

ويأتي ديفيد سوريا، حارس مرمى خيتافي، في المركز الثاني بعد استقباله 32 هدفًا في 36 مباراة بالتساوي مع مارك أندريه تيرشتيجن حارس مرمى برشلونة.

Victor Valdes Barcelona Champions League

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر وقد يزداد الفارق إلى 13 نقطة حال انتصر البلوجرانا على إيبار.

اختيارات المحررين

برشلونة حقق بطولة الدوري الإسباني رسميًا بعد التغلب على ليفانتي في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

إغلاق