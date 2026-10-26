رسميًا .. هاري كين يتوج بجائزة الكرة الذهبية 2026

جائزتان حصدهما الأمير هاري في ليلة الكرة الذهبية..
توج النجم الإنجليزي هاري كين؛ مهاجم بايرن ميونخ، لأول مرة في تاريخه، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.
الحفل أقيم اليوم الإثنين، في العاصمة البريطانية "لندن"، في أول عام يقام به خارج العاصمة الفرنسية "باريس".
وحصد كين الجائزة بعد منافسة قوية مع عدة نجوم؛ أبرزهما الثنائي الإسباني لامين يامال؛ نجم برشلونة، والفرنسي كيليان مبابي؛ نجم ريال مدريد.
ليلة الأمير هاري لم تقتصر على الكرة الذهبية كأفضل لاعب فقط، بل حصد قبلها كذلك جائزة أفضل هداف خلال عام 2026.
هذا التتويج جاء بعدما توج كين بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي مع بايرن ميونخ، مع الحذاء الذهبي في الدوري الألماني (36 هدف)، فيما قاد فريقه لاعتلاء منصة التتويج بالدوري المحلي، كأس السوبر المحلي وكأس ألمانيا.
ومع منتخب إنجلترا، قاد كين رفاقه للوصول لنصف النهائي، محرزًا ثمانية أهداف.
لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!
كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.
بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري.
ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.
وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.
أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.
وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.
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كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا.
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