رسميًا | نقل مباراة السعودية وكرواتيا الودية من مرسول بارك

المباراة الودية الأخيرة للمنتخبين قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا نقل المواجهة الودية التي ستجمع المنتخب السعودي مع نظيره الكرواتي يوم الأربعاء القادم من ملعب مرسول بارك.

المباراة التي ستكون الأخيرة قبل توجه المنتخبين إلى قطر قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2022 ستُلعب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية، وهو نفس موعد المواجهة الأولى للأخضر في المونديال.

بيان اتحاد الكرة أوضح أن نقل اللقاء جاء برغبة وتنسيق مع الاتحاد الكرواتي خاصة أن أرضية مرسول بارك ليست جاهزة لاستقبال اللقاء لانشغال الملعب مؤخرًا بفعاليات موسم الرياض.

الاتحاد السعودي لكرة القدم ينقل مباراة المنتخب الوطني ونظيره المنتخب الكرواتي إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد 📝⬇ pic.twitter.com/TuIOJU8Qmj — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 14, 2022

وقد قدم اتحاد الكرة شكره لإدارة مرسول بارك لجهودهم ومحاولاتهم تجهيز الملعب في الموعد المحدد.

الأخضر سيلعب أمام كرواتيا وديًا الأربعاء وسيتوجه مساء نفس اليوم إلى قطر للاستعداد لمواجهة الأرجنتين في افتتاح مشواره في المونديال يوم 22 نوفمبر الجاري.

رجال هيرفي رينارد سيلتقون مع المنتخب البولندي في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 26 نوفمبر ومن ثم سيكون اللقاء الأخير أمام المكسيك يوم 30 من نفس الشهر، وبعدها إما سيعود اللاعبون إلى الرياض أو يُواصلون مشوارهم في دور الـ16.