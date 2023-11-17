رسميًا: نجم ريال مدريد أفضل لاعب شاب في أوروبا.. وجائزة جديدة لهالاند

جائزتان مستحقتان للإنجليزي والنرويجي..

حصد الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام جائزة أفضل لاعب شاب في أوروبا عن عام 2023، بعد أدائه الاستثنائي مع كل من بوروسيا دورتموند وريال مدريد وكذلك على الصعيد الدولي مع منتخب إنجلترا.

وكانت الجائزة متوقعة بالنسبة للدولي الإنجليزي الذي يقدم مطلع موسم مذهلًا رفقة ريال مدريد، ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني.

وتفوق بيلينجهام على أسماء شابة واعدة مثل أليخاندرو بالدي وجافي وبيدري وغيرهم من النجوم البارزين في عالم كرة القدم، والمتوقع لهم مستقبلًا باهرًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



في السياق ذاته، حصد النرويجي إرلينج هالاند جائزة "اللاعب الذهبي" الممنوحة حديثًا من قبل "توتو سبورت" نظير موسمه المذهل مع مانشستر سيتي.

وجاء في وصف حصول هالاند على الجائزة من قبل الصحيفة الإيطالية: "موسم مجنون، الأرقام والبطولات والأهداف وكل شيء يقول إن هالاند هو لاعب الموسم الماضي، مع سيتي استطاع الفوز بكل شيء".