رسميًا | مهمته انتهت .. الفرج يلحق بالشهراني إلى الرياض

سلمان الفرج كان قد أصيب في الشوط الأول من مواجهة الأرجنتين

أعلن المنتخب السعودي رسميًا اليوم الأحد، مغادرة سلمان الفرج؛ لاعب وسط الأخضر، لمعسكر الفريق في العاصمة القطرية "الدوحة"، بعدما تأكد بشكل رسمي عدم قدرته على اللحاق بالمباريات المقبلة.

الفرج كان قد أصيب في عضلة الساق، في المباراة الأولى من كأس العالم قطر 2022 أمام الأرجنتين، وخرج قبل نهاية الشوط الثاني.

وأوضح المركز الإعلامي للأخضر أن مغادرة اللاعب للمعسكر جاء بناءً على تقرير طبي، أكد عدم قدرته على اللعب خلال المباريات المقبلة، وحاجته لبرنامج علاجي خاص.

المدير الفني للمنتخب الوطني يسمح لسلمان الفرج بمغادرة معسكر الأخضر 📝⬇ pic.twitter.com/fOG5EJPT5g — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 27, 2022

وبذلك يصبح الفرج ثاني لاعبي المنتخب السعودي مغادرةً للمعسكر، بعد ياسر الشهراني؛ الظهير الأيسر، الذي أصيب أيضًا في المباراة نفسها.

يذكر أن السعودية تحتل المركز الثالث في مجموعتها برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، وتحتاج للفوز في المباراة المقبلة أمام المكسيك، كي تتأهل لدور الـ16، دون انتظار هدايا من مواجهة الأرجنتين وبولندا.