رسميًا | لون غريب للثاني .. الاتحاد يعلن قميصيه للموسم الجديد

الاتحاد كان قد فسخ عقده مع شركة الملابس وأبرم عقدًا جديدًا مع شركة أخرى

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا عن قميصيه للموسم الجاري من دوري روشن السعودي، وذلك بعد أسبوعين تقريبًا من فسخ عقده مع شركة إيريا والتعاقد مع "نايكي" للملابس الرياضية.

الاتحاد مازال في خضم قضية مثارة بينه وبين "إيريا" حيث يتهم كل طرف الآخر بمخالفة بنود التعاقد ويُطالب بتعويضات مالية عن ذلك.

العميد نشر صورة عبر حسابه الرسمي على تويتر ظهر فيها نجميه أحمد حجازي وإيجور كورونادو بجانب نجمة فريق السيدات فرح جفري وهم يرتدون القميص الجديد الذي جاء بالخطوط التقليدية الطولية باللونين الأصفر والأسود مع شعار النادي والشركة المصنعة.

العميد أعلن كذلك عن قميصه البديل وجاء بلون غريب على الاتحاد وهو الأبيض، ولم يتضمن القميص أي ألوان أو علامات أخرى بخلاف شعار النادي والشركة المصنعة.

يُشار إلى أن الاتحاد يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب الدوري السعودي، المتوقف حاليًا وحتى منتصف ديسمبر القادم، برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الشباب في الصدارة.