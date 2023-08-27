رسميًا | ربطة عنق خضراء .. مانشيني مديرًا فنيًا لمنتخب السعودية

رحلة جديدة لكتابة التاريخ

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الإيطالي روبرتو مانشيني مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب السعودية، ليخلف بذلك الفرنسي هيرفي رينارد.

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حساب المنتخب السعودي عبر منصة إكس نشر مقطع فيديو أظهر خلاله التعاقد مع المدرب الذي استقال من تدريب منتخب إيطاليا مؤخرًا، وذلك بعدما قاده للفوز بلقب يورو 2020 لكنه فشل في التأهل معه لنهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر العام الماضي.

صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت كانت قد أشارت إلى أن المدرب سيُقدم عبر مؤتمر صحفي في الرياض عند الساعة الخامسة من يوم غدٍ الإثنين، كما أوضحت أنه سيحصل على راتب سنوي قدره 25 مليون يورو.

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وظهر مانشيني في مقطع الفيديو وهو يرتدي ربطة عنق خضراء، وقد قال "كتبت التاريخ في أوروبا وقد حان الآن وقت كتابة التاريخ مع السعودية".

الظهور الأول للمدرب الجديد في دكة بدلاء الأخضر سيكون خلال المواجهة الودية أمام كوستاريكا في إنجلترا يوم 8 سبتمبر القادم، وبعدها سيخوض المنتخب مباراة ودية أخرى أمام كوريا الجنوبية.

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