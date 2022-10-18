رسميًا .. تأجيل مباريات الأهلي في دوري يلو

4 مباريات للأهلي في دوري يلو سيتم ترحيلها

تقرر بشكل رسمي تأجيل عدد من مباريات الأهلي في دوري يلو للدرجة الأولى السعودي بطلب من إدارة الراقي، بعدما تركت لها رابطة الدوري الحرية في ذلك.

ما هي مباريات الأهلي المؤجلة؟

أربع مباريات سيتم تأجيلها للفريق الجداوي، تبدأ بلقاء الفيصلي، ثم الجبلين، فالعين والساحل، ضمن الجولات التاسعة والعاشرة والـ11 والـ12.

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ولم تحدد رابطة دوري يلو بعد مواعيد الأربع مباريات الجديدة، وفي انتظار التحديث في قادم الأيام.

ومن المقرر أن يعود الراقي لاستكمال مبارياته بمواجهة هجر في 21 من ديسمبر المقبل، ضمن الجولة الـ13.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، مبتعدًا بفارق أربع نقاط عن الفيصلي؛ صاحب الصدارة.

لماذا تم تأجيل أربع مباريات للأهلي؟

حاليًا دوري روشن السعودي متوقف، وسيستمر توقفه حتى منتصف ديسمبر المقبل، في ظل استعدادات المنتخب السعودي لخوض غمار منافسات كأس العالم قطر 2022.

لكن دوري يلو سيواصل مشواره، في ظل عدم استدعاء لاعبيه للمشاركة في معسكر الأخضر، باستثناء الأهلي الذي يفتقد لخدمات اثنين من لاعبيه.

الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للسعودية، اختار محمد الربيعي وهيثم عسيري من الراقي، للمشاركة في المعسكر الإعدادي الأخير قبل المونديال.

وتركت رابطة دوري يلو الحرية للفريق الجداوي في تحديد مصير مبارياته في غياب الثنائي، إما بالتأجيل أو اللعب بشكل طبيعي، واختار الراقي التأجيل.

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