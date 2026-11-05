رسميًا | بايرن ميونخ يحسم مسألة تجديد عقد هاري كين

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أنهى قائد منتخب إنجلترا هاري كين أي حالة من الغموض بشأن مستقبله بعد توقيعه على عقد تمديد لمدة ثلاث سنوات مع بايرن ميونخ حتى 30 يونيو 2029. وقد وافق المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، الذي توّج بجائزة الكرة الذهبية المرموقة الأسبوع الماضي، على شروط الصفقة الأعلى أجرًا في تاريخ النادي الألماني.

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شروط قياسية تُكافئ المهاجم

وفقاً لما ذكره ذا أثلتيك، فقد أكدت مصادر مطلعة على الموقف أن التجديد يمثل العقد الأغلى في تاريخ بايرن، ويجعل كين اللاعب الأعلى أجراً في أوروبا من حيث الراتب الأساسي، رغم أن لاعبين آخرين يتقاضون أكثر عبر المكافآت. ومع اقترابه من الأشهر الستة الأخيرة من عقده السابق، سجّل نجم توتنهام هوتسبير السابق 156 هدفاً في 161 مباراة رسمية منذ وصوله في صيف 2023. وخلال تلك الفترة، توّج بلقبي الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، وكأسين للسوبر الألماني.

قائد إنجلترا يحتفي بالبقاء في بافاريا

وإلى جانب حصده جائزة هداف الدوري الألماني في كل موسم، واختياره لاعب العام في ألمانيا عام 2026، أصبح المهاجم أول إنجليزي منذ عام 2001 يفوز بالكرة الذهبية بعد تتويجه بجائزتي الحذاء الذهبي الأوروبي في موسمي 2023-24 و2025-26.

وفي حديثه إلى الموقع الرسمي للنادي بعد تمديد إقامته، قال كين: «أشعر بأنني في بيتي في بايرن ميونخ، أحب النادي والجماهير ومدينة ميونخ، ولدينا فريق رائع ومدرب رائع في شخص فينسنت كومباني. إنه يملؤني فخراً أن أكون جزءاً من هذا النادي. عائلتي كلها سعيدة جداً هنا، أردت البقاء، وأتطلع إلى المستقبل وأريد الفوز بالمزيد من الألقاب مع هذا النادي العظيم».

رئيس النادي يشيد بالاتفاق التاريخي

وبعد أن قاد المهاجم المخضرم إنجلترا إلى المركز الثالث في كأس العالم التي أقيمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الصيف الماضي، يبقى عنصراً محورياً في خطط العملاق البافاري.

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وفي إشادته بالرئيس التنفيذي يان-كريستيان دريسن وبالإدارة الرياضية لإتمامهم التجديد، قال رئيس بايرن هيربرت هاينر لموقع النادي: «ما بدأ كصفقة انتقال كبرى تحوّل مع مرور الوقت إلى فصل خاص من تاريخ بايرن ميونخ. هاري كين يحقق كل وعد يمكن لكرة القدم أن تقطعه، وقد حجز مكانه في قلوب الجماهير كواحد من أعظم الشخصيات في رياضتنا في عصرنا هذا. كل التقدير ليان-كريستيان دريسن ولإدارتنا الرياضية. إنها لحظة خاصة لبايرن ميونخ».

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التتويج بدوري الأبطال يبقى الهدف

ومع حسم مستقبله القريب، سيركّز كين الآن على إضافة لقب دوري أبطال أوروبا الذي ما زال بعيد المنال إلى مجموعته المتنامية من الألقاب تحت قيادة كومباني. علاوة على ذلك، لا ترى إدارة أليانز أرينا أن هذا العقد الأخير الممتد لثلاث سنوات هو اتفاق المخضرم الأخير في ألمانيا. بل على العكس، لا يزال مسؤولو النادي حريصين على الاحتفاظ بهدافهم المُلهم في المستقبل المنظور.