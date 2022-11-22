رسميًا | إجازة كروية .. قرار ملكي بمناسبة فوز السعودية التاريخى أمام الأرجنتين

الأخضر حقق الفوز أمام الأرجنتين بثنائية الشهري والدوسري

قرر خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز، مكافأة الشعب السعودي، بمناسبة الفوز التاريخي أمام الأرجنتين.

الأخضر افتتح مشواره في كأس العالم قطر 2022 بفوز تاريخي أمام التانجو بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد لوسيل.

وبمناسبة هذا الفوز، وجه خادم الحرمين الشريفين بأن يكون يوم غدٍ الأربعاء، إجازة رسمية، في كافة قطاعات الدولة؛ الحكومية والخاصة، وفي المدارس بمختلف مراحلها.

وأوضحت وكالة "واس" السعودية أن هذا القرار جاء بعد مقترح تقدم به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.#واس pic.twitter.com/yRdz7mEojN — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 22, 2022

يذكر أن صالح الشهري وسالم الدوسري هما صاحبي هدفي المباراة، فيما سجل ليونيل ميسي هدف التانجو الوحيد من ضربة جزاء.