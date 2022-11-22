الأخبار المباريات
كأس العالم

رسميًا | إجازة كروية .. قرار ملكي بمناسبة فوز السعودية التاريخى أمام الأرجنتين

زهيرة عادل
8:43 م غرينتش+3 22‏/11‏/2022
Salman bin Abdulaziz Al Saud
الأخضر حقق الفوز أمام الأرجنتين بثنائية الشهري والدوسري

قرر خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز، مكافأة الشعب السعودي، بمناسبة الفوز التاريخي أمام الأرجنتين.

الأخضر افتتح مشواره في كأس العالم قطر 2022 بفوز تاريخي أمام التانجو بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد لوسيل.

وبمناسبة هذا الفوز، وجه خادم الحرمين الشريفين بأن يكون يوم غدٍ الأربعاء، إجازة رسمية، في كافة قطاعات الدولة؛ الحكومية والخاصة، وفي المدارس بمختلف مراحلها.

وأوضحت وكالة "واس" السعودية أن هذا القرار جاء بعد مقترح تقدم به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن صالح الشهري وسالم الدوسري هما صاحبي هدفي المباراة، فيما سجل ليونيل ميسي هدف التانجو الوحيد من ضربة جزاء.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (السعودية):. المعلومات الواردة في Goal (السعودية) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (السعودية)