رسمياً| تشيلسي يعلن ساري مدرباً جديداً ليوفنتوس

مفاوضات معقدة لتعيين المدرب الإيطالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن يوفنتوس رسمياً تعيين ماوريتسيو ساري مدرباً جديداً للفريق بعد مفاوضات مكثفة ومعقدة طوال الأيام الماضية مع المدير الفني وناديه السابق تشيلسي.

ساري يأتي كخليفة لماسيمليانو أليجري الذي غادر الشهر الماضي يوفنتوس وأعلن ابتعاده عن التدريب الموسم المقبل للحصول على راحة.

ونشر تشيلسي عبر حسابه الرسمي رحيله المدرب الإيطالي لتدريب يوفنتوس وفسخ عقده بناء على طلب المدير الفني.

وأوضحت مارينا جرافوتيسكايا، مديرة تشيلسي، أن ساري أوضح بعد نهائي الدوري الأوروبي حاجته للعودة لإيطاليا ليكون قريباً من عائلته ووالديه للاعتناء بهما.

⭐أليكسيس سانشيز هو آخر لاعب فاز بجائزة أفضل لاعب في كوبا أمريكا عام 2016⭐



أفضل لاعب في كوبا 2019 ستكون من نصيب ـــــــــــ؟🤔 pic.twitter.com/xWUSVxiCjh — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 13, 2019

يوفنتوس هو الآخر نشر إعلاناً على حسابه الرسمي يعلن فيه تعيين ساري بعقد حتى الثلاثين من يونيو 2022.

ووقع مدرب نابولي السابق عقداً مع البيانكونيري لثلاثة مواسم مقبلة، وسيتقاضى سبعة ملايين يورو موسمياً بحسب مراسل "جول" في تورينو.

وعلم "جول" أن الصفقة تمت بفضل لقاء المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي مع مارينا جرانوفسكايا، المدير التنفيذي لتشيلسي، وموافقة الأول على دفع ناديه تعويضاً في حدود الثلاثة ملايين يورو.

ساري قاد تشيلسي في موسمه الوحيد بإنجلترا إلى التتويج بلقب الدوري الأوروبي والحلول ثالثاً بالبريميرليج، والتأهل لدوري أبطال أوروبا.