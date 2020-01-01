رسمياً | يوفنتوس يعلن انضمام كييزا

ضربة قوية للسيدة العجوز

أعلن يوفنتوس انضمام فيديريكو كييزا من صفوف فيورنتينا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين في الأيام الماضية.

كييزا الصغير كان محط اهتمام عديد الأندية داخل وخارج إيطاليا طوال الشهور الماضية، ولكن الغلبة كانت من نصيب حامل لقب السكوديتو.

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وقال يوفنتوس إن اللاعب انضم على سبيل الإعارة الموسمية من صفوف الفيولا، مع تقسيط قيمة الشراء النهائي على دفعات ممتدة على عدة سنوات.

ويدفع يوفنتوس مليوني يورو عن الموسم الأول، ثم ثمانية ملايين عن الموسم الثاني من الإعارة، ثم الشراء النهائي بعدها مقابل 40 مليون يورو.

وخضع اللاعب الدولي الإيطالي للفحوصات في فلورنسا هذا الصباح بتواجد مسؤولي يوفنتوس، ثم تم توقيع عقوده انتقاله لبطل السيري آ رسمياً.

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كييزا شارك في المباريات الثلاث التي لعبها فيورنتينا هذا الموسم بالدوري، وسجل هدفاً وحيداً في الجولة الافتتاحية بالخسارة من إنتر.

فيديريكو هو نجل إنريكو كييزا، نجم بارما، سامبدوريا، ولاتسيو السابق، وأحد اللاعبين المميزين في الكرة الإيطالية بتسعينيات القرن الماضي.