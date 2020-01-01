رسميًا - يوفنتوس يعلن إصابة ديميرال بالرباط الصليبي

نادي يوفنتوس يعلن عن إصابة لاعبه ديميرال بقطع في الرباط الصليبي.

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن إصابة لاعبه مريح ديميرال بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته في مواجهة روما بالأمس.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي قبل قليل وأكد خلاله أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة ليبدأ عملية التعافي.

وكتب يوفنتوس في البيان الذي أصدره قبل قليل: "خلال مباراة ليلة الأمس تعرض مريح ديميرال للإصابة في ركبة قدمه اليسرى".

وأضاف النادي الإيطالي: "الفحوصات التي قمنا بها لدى الخدمات الطبية الخاصة بيوفنتوس أظهرت إصابة في الرباط الأمامي للركبة".

ساري: لا أهتم لغضب ديبالا والمعاناة أمام روما حتمية

وسيخضع اللاعب لعدة فحوصات إضافية قبل أن يضخه للعملية الجراحية المقررة بعد عدة أيام ليبدأ مراحل الشفاء من الإصابة القوية.

وكان اللاعب قد شارك أساسيًا في مباراة الأمس أمام روما قبل أن يتم استبداله، وهي المواجهة التي فاز فيها يوفنتوس بهدفين لهدف وحيد.

جدير بالذكر أن لقاء الأمس كان قد شهد إصابة اللاعب نيكولو زانيولو نجم روما بقطع في الرباط الصليبي الخاص بالركبة اليمنى أيضًا.