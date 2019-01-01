رسميًا .. يوفنتوس يطير إلى يريشيا دون رونالدو

قُضي الأمر .. رونالدو يغيب عن أول مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم

حدث ما أشار إليه المدير الفني ليوفنتوس ماوريسيو ساري في حديثه مع الصحفيين ظهر اليوم الإثنين، وتأكد غياب نجم الفريق الأول كريستيانو رونالدو عن مواجهة الغد ضد بريشيا.

وأعطى مدرب تشيلسي السابق تلميحات إلى إمكانية خروج صاروخ ماديرا عن القائمة المسافرة إلى ملعب "ماريو ريجامونتي"، وذلك بداعي إصابة طفيفة ألمت به بعد مباراة هيلاس فيرونا، نتيجة الإجهاد وضغط المباريات.

ومساء اليوم، أعلن حساب النادي على "تويتر" قائمة الأسماء التي ستكون متاحة في اختبار الثلاثاء، وللمرة الأولى منذ بداية الموسم، لم يُدرج اسم كريستيانو في القائمة، كإجراء احترازي لتفادي تفاقم إصابته الطفيفة.

وسيخوض اليوفي صدام مضيفه العائد مُجددًا لجنة كرة القدم، تحت شعار لا بديل عن الثلاث نقاط، لمواصلة الضغط على أنطونيو كونتي وفريقه الإنتر، بعد البداية الموفقة للأفاعي التي أسفرت عن 4 انتصارات متتالية، جعلتهم في الصدارة بفارق نقطتين عن حامل اللقب في آخر ثماني سنوات.