رسميًا .. يوفنتوس يطير إلى موسكو بدون دي ليخت

يوفنتوس يكشف عن سبب غياب المدافع الهولندي

أصبح في حكم المؤكد بنسبة 100%، أن يغيب المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت عن صفوف يوفنتوس في مباراته أمام لوكوموتيف موسكو، المقرر لها مساء الأربعاء على الأراضي الروسية لحساب الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وأعلن موقع البيانكونيري الرسمي، أن مدرب الفريق ماوريسيو ساري اضطر لاستبعاد مدافع أياكس أمستردام السابق من القائمة المسافرة إلى العاصمة الروسية، وذلك بداعي الإصابة التي ألمت بصاحب الـ19 عامًا مؤخرًا.

وبحسب ما ذكره البيان المقتضب، فإن دي ليخت تعرض لإصابة طفيفة بالتواء في الكاحل الأيسر، وعلى إثرها لن يكون متاحًا لسهرة الأربعاء الأوروبية.

وجاءت هذه الإصابة بعد أيام قليلة من مساهمة اليافع الهولندي في الانتصار الثمين الذي حققه اليوفي على حساب جار المدينة تورينو، بهدف نظيف في ديربي الجولة الحادية عشر لجنة كرة القدم، والذي انتهى بهدف دي ليخت الوحيد.

وسيخوض يوفنتوس سهرة الغد وهو في صدارة المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو مدريد، الذي سيواجه باير ليفركوزن في نفس الجولة، فيما يحتل الفريق الروسي المرتبة الثالثة بثلاث نقاط ويليه منافسه الألماني في المؤخرة بلا نقاط.