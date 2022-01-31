رسميًا .. يوسف بلايلي يحقق حلمه بالانتقال للدوري الفرنسي

حقق يوسف بلايلي؛ جناح أيسر منتخب الجزائر، حلمه بالعودة من جديد إلى الدوري الفرنسي، في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي.

عقدان يُفسخان لبلايلي خلال عام:

الجناح الجزائري لم يستقر خلال تجاربه الخليجية منذ عام 2019..

بداية من صيف 2019، انتقل بلايلي إلى الأهلي السعودي، لكنه قرر المغادرة إلى بلاده، إبان أزمة انتشار كورونا في العالم، ورفض العودة من جديد.

وقام اللاعب بفسخ عقده مع الراقي من طرف واحد، في صيف 2020، بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لعدة أشهر.

وفي صيف 2020، انضم بلايلي إلى قطر القطري، لكنه طلب فسخ عقده خلال ديسمبر الماضي، بحثًا عن فرصة المشاركة في أوروبا، وهو ما وافق عليه ناديه.

ما هي وجهة بلايلي الجديدة؟

صاحب الـ29 عامًا كان قد خاض تجربة احترافية في الدوري الفرنسي من صيف 2017 إلى يناير 2018، بانضمامه إلى نادي أنجيه الفرنسي.

لكنه رحل عن فرنسا في يناير 2018، للانضمام للترجي التونسي، الذي أعاد به اكتشاف نفسه.

وخلال الشتاء الجاري، أعلن نادي بريست الفرنسي التعاقد مع الجناح الجزائري في صفقة انتقال حر، لمدة ستة أشهر فقط.

وكان اللاعب يبحث عن العودة لأوروبا قبل كأس العالم قطر 2022، للمشاركة بقوة حال تأهل منتخب بلاده.

Un nouveau 𝗗𝗭 🇩🇿 dans la #TeamPirates 🏴‍☠️ pic.twitter.com/y0M08Hf9Jb — Stade Brestois 29 (@SB29) January 31, 2022

بلايلي ينفجر منذ 2019:

مسيرة يوسف الدولية انفجرت مع منتخب بلاده بدايةً من كأس أمم إفريقيا مصر 2019، والتي حققت بها الجزائر البطولة.

وواصل اللاعب تألقه الدولي في أواخر 2021، مع الجزائر في كأس العرب قطر 2021، حتى حصد محاربو الصحراء اللقب أيضًا.

وعقب هذا التألق، بدأ بلايلي دراسة العودة لأوروبا من جديد، وهو ما تحقق الليلة.

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